17 Şubat 2026 Salı
  Türk Telekom'dan farklı galibiyet! Yarı final biletini aldı
Spor

Türk Telekom'dan farklı galibiyet! Yarı final biletini aldı

Türk Telekom, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u 100-77 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla yarı finale yükseldi.

17 Şubat 2026 Salı 20:07
Türk Telekom'dan farklı galibiyet! Yarı final biletini aldı
ABONE OL

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom, Trabzonspor'u 100-77 yendi.

Maçın ilk çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Bankston'un ürettiği sayılarla 2. dakikada 5-0 üstünlük sağladı. Rakibine Reed, Yeboah ile etkili yanıt veren Trabzonspor, 5. dakikada 7-8 öne geçti. Berkan Durmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla üretken olan ev sahibi takım, çeyreğin son 2 dakikasına 13-10 skor avantajıyla başladı. Bordo mavili takım, Hamm ve Ege Arar ile pota altından bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk çeyreği Türk Telekom, Smith'in de 3 sayılık basketiyle 18-17 önde geçti.

İkinci periyoda da çok iyi başlayan ev sahibi takım, Doğuş Özdemiroğlu ve Usher'in de pota altından katkısıyla 17. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: (43-30). Trabzonspor, Delgado ve Reed ile bulduğu sayılarla yanıt vermeye çalışsa da pota altını iyi kullanan Ankara temsilcisi 19. dakikada skoru 49-34'e getirerek 15 sayılık farka ulaştı. İlk yarıyı çok etkili oynayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nun 12 sayılık katkısıyla devreye 51-37'lik skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyreğin başında da etkili oyununu sürdüren Ankara ekibi; Simonovic, Trifunovic ve Usher'in dış atışlardan katkısıyla 26. dakikada 25 sayılık farka ulaştı: (68-43). Çeyreğin kalan dakikalarında da etkili oyununu sürdüren ve 3. periyodu da 79-58 önde geçen Türk Telekom, karşılaşmayı da 100-77 kazanarak 20-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yükseldi.

Türk Telekom, bu akşam oynanacak Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko çeyrek final karşılaşmasında kazanan takımla 20 Şubat Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Ata Kahraman 6, Trifunovic 6, Simonovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 12, Berkan Durmaz 4, Allman 17, Alexander 6, Usher 11, Smith 3, Atakan Biçer

Trabzonspor: Reed 18, Berk Demir, Yeboah 5, Taylor 14, Delgado 4, Tinkle 10, Cem Ulusoy 6, Batu Bircan, Hamm 13, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 18-17

Devre: 51-37

3. Periyot: 79-58

