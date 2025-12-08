İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5985
  • EURO
    49,5926
  • ALTIN
    5743.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom'dan kritik deplasman galibiyeti
Spor

Türk Telekom'dan kritik deplasman galibiyeti

Türk Telekom, Sinan Erdem'de oynanan mücadelede Esenler Erokspor'u 67-61 mağlup ederek sezonun 6. galibiyetini aldı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 00:08 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan kritik deplasman galibiyeti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasının kapanış maçında Türk Telekom, deplasmanda Esenler Erokspor'u 67-61 yendi.

Türk Telekom, sezondaki 6. galibiyetini elde ederken Esenler Erokspor, 6. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Esenler Erokspor: Pangos 4, Galloway 5, Simmons 13, Cornelie 10, Egehan Arna 11, Crawford 10, Erten Gazi, Love 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 6

Türk Telekom: Devoe 7, Alexander 10, Usher 18, Simonovic, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 2, Smith 8, Trifunovic 1, Yavuz Gültekin, Bankston 2

1. Periyot: 17-15

Devre: 25-28

3. Periyot: 45-52

Beş faulle çıkanlar: 39.89 Cornelie, 35.00 Ahmet Duverioğlu (Esenler Erokspor), 39.88 Alexander, 36.59 Bankston (Türk Telekom)

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.