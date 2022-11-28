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Spor

Türk Telekom'dan spor tutkunlarını sevindirecek haber

Türk Telekom, yeni aboneler için işleme aldığı paket ile sporseverlerin güçlü içeriklere ulaşmasını kolaylaştırdı.

IHA28 Kasım 2022 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan spor tutkunlarını sevindirecek haber
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Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni müşterileri için 'Sporsever İnternet' kampanyasını başlattığını duyurdu. Buna göre, yeni kampanyayla müşteriler, Tivibu Go Süper Paket'e 24 ay boyunca avantajlı fiyatlarla sahip olacak. Yapılan duyuruya göre, Tivibu Go paketinde yer alan spor içeriklerine ek olarak, kampanya ile birlikte Süper pakette yer alan yerli-yabancı kanallar, sinema, belgesel ve çocuk içeriklerine de erişim hakkı sağlanıyor. Müşteriler, 24 ay taahhüt karşılığında kampanyadan 1000 Mbps'ye varan fiber hız seçenekleriyle yararlanabiliyor.

Detaylı bilgiler şirketin internet adresinden, müşteri hizmetlerinden veya şubelerinden ulaşılabiliyor.

Söz konusu dijital TV platformu ile sporseverler, Türkiye'den ve dünyadan futbol ve basketbol maçları, araba ve motor yarışları, tenis ve golf karşılaşmaları gibi çeşitli etkinliklerle spor keyfi yaşıyor. NBA, ATP, MotoGP, Formula 1 gibi seçkin uluslararası organizasyonların yanı sıra Serie A, La Liga, FA Cup ve Bundesliga'daki heyecanlı maçları kaçırmadan takip edebiliyor.

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