23 Kasım 2025 Pazar
  • Türk Telekom'dan üst üste 4. galibiyet
Spor

Türk Telekom'dan üst üste 4. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-82 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 20:51 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan üst üste 4. galibiyet
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-82 yendi.

Başkent ekibi üst üste dördüncü zaferini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol'un henüz galibiyeti bulunmuyor.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: Bankston 11, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 22, Berkan Durmaz 5, Simonovic 5, Trifunovic 6, Alexander 8, Smith 6, Ata Kahraman

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, Van Der Vuurst 17, Can Kaan Turgut 6, Bruinsma 22, Bandaogo 11, Johnson 3, Yiğit Özkan, Pipes 11, Myers 6, Muhammed Doğan Şenli, Metin Türen

1. Periyot: 21-21

Devre: 44-44

3. Periyot: 70-63

Beş faulle çıkan: 39.26 Smith (Türk Telekom)

  • Telekom Onvo Büyükçekmece
  • Basketbol Süper Ligi
  • maç sonucu

