İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5524
  • EURO
    32,8796
  • ALTIN
    1988.94
  • BIST100
    8757.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası'nda rakibi Slask
Spor

Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası'nda rakibi Slask

Temsilcimiz Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın son haftasında deplasmanda Slask'a konuk olacak.

5 Şubat 2024 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası'nda rakibi Slask
ABONE OL

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında salı günü deplasmanda Polonya ekibi Slask ile karşılaşacak.

Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Turnuvadaki son 8 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 6. sırasında bulunuyor.

Başkent ekibinin evinde 80-71 yenildiği Slask ise 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

  • türk telekom basketbol takımı
  • BTK Avrupa Kupası
  • Slask

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.