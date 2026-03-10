İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
Spor

Türk Telekom'un konuğu BAXI Manresa

BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom yarın sahasında İspanyol ekibi BAXI Manresa'yı ağırlayacak.

10 Mart 2026 Salı 09:26
ABONE OL

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Normal sezonu B Grubu'nda 12 galibiyet, 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu puan tablosunun 5. basamağında bitiren BAXI Manresa ile 8'li final etabında eşleşti.

Başkent temsilcisi, tek maç üzerinden oynanacak turu kazanması durumunda çeyrek finalde İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımı ile karşılaşacak.

İki takım, daha önce 2019-2020 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez karşılaşırken taraflar sahadan birer galibiyetle ayrıldı.

- "Coşkulu ve agresif bir basketbol oynayarak çeyrek finale kalmak istiyoruz"

Manresa'nın İspanya Ligi'nde play-off hattının dışında olduğunu hatırlatan Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, karşılaşmaya ilişkin, "Rakibimiz Manresa, net bir oyun karakterine sahip, geniş rotasyonlu ve tempolu bir takım. Geçtiğimiz hafta sonu da evlerinde Tenerife'yi yenerek buraya formda geleceklerini gösterdiler. Biz, EuroCup'ın maç başına en az sayı yiyen takımı olarak kendi kimliğimizi maça yansıtmaya ve rakibimize kabul ettirmeye çalışacağız. İyi geçirdiğimiz bir Türkiye Kupası sonrası seyircimizin desteği ve takımımızın tek maçlık eleme turu oynama tecrübesiyle birlikte coşkulu ve agresif bir basketbol oynayarak çeyrek finale kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
