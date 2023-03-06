Türk Telekom'un konuğu Promitheas

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Promitheas'la sahasında karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Türk Telekom, ilk maçta deplasmanda 98-83 yendiği Yunan ekibi karşısında yine kazanmak için mücadele edecek.

Gruptan çıkmayı garantileyen başkent ekibi sonraki turlarda ev sahibi avantajını alabilmek için liderlik mücadelesi veriyor. Türk Telekom, oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Türk Telekom gibi gruptan çıkmayı garantileyen Promitheas'ın da hedefi liderlik. Yunan ekibi 9 galibiyet, 5 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Grubun lideri İspanya ekibi Gran Canaria'nın ise 11 galibiyeti var.