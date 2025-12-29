İSTANBUL 7°C / 5°C
Spor

Türk Telekom'un rakibi Buducnost VOLI

BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. hafta maçında Türk Telekom deplasmanda Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Türk Telekom'un rakibi Buducnost VOLI
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile karşılaşacak.

Başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 7'şer galibiyet, 4'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 3'üncü, Buducnost VOLI ise 4'üncü sırada yer alıyor.

İlk devrede seyircisi önünde çıktığı maçı 79-72 kazanan Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 6-0 üstünlüğü bulunuyor.

