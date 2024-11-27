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Spor

Türk Telekom'un rakibi Hapoel Bank Yahav

BKT Avrupa Kupası'nın 9. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile Sırbistan'da kozlarını paylaşacak.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Türk Telekom'un rakibi Hapoel Bank Yahav
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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'la Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom, B Grubu'nda Hapoel Bank Yahav ile Ankara'da oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapacak.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 21.30'da başlayacak.

Başkent temsilcisi organizasyonda 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Hapoel Bank Yahav ise 6 galibiyet 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

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