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Spor

Türk Telekom'un yeni yıldızı Brandon Brown

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom ABD'li basketbolcu Brandon Brown'u kadrosuna kattı.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Türk Telekom'un yeni yıldızı Brandon Brown
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Brandon Brown'ı kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Sezona Palencia takımıyla başlayan Brandon Brown'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Brandon Brown." ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri boyunca Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı.

2019'da Balkan Botevgrad'da Bulgaristan Birinci Ligi, 2022'de de U-BT Cluj-Napoca'da Romanya Birinci Ligi şampiyonluğu yaşayan Brown, son olarak İspanyol ekibi Palencia'nın formasını giydi.

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