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Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Fatih Vatan Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş JK Vodafone birincilik kupasını aldı.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:39 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:39
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Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu finalinde Fatih Vatan Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş JK Vodafone futbol takımına şampiyonluk kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından verildi. Ödül töreninde, 7 golle turnuvanın gol kraliçesi olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay, en iyi oyuncu seçilen Fatih Vatan Spor'dan Cansu Nur Kaya, en iyi teknik direktör seçilen Fatih Vatan Spor teknik sorumlusu Efe Mehmet Aydın'a da ödül verildi.

Ligin şampiyonu Beşiktaşlı oyuncular maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Beşiktaş JK Vodafone takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Öte yandan ligi ikinci tamamlayan Fatih Vatan Spor'a kupası verilirken, üçüncü olan ALG Spor ise hakem hatalarını gerekçe göstererek ödül törenine katılmadı.

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