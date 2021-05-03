Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa sahibini buluyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:51

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde finale çıkan takımlar belirlendi. Erken final olarak değerlendirilen maçta ALG Spor'u penaltılar sonunda yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ve Fomget Gençlik Sporu deviren Fatih Vatan Spor, 2021 Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaşmak için 5 Mayıs'ta karşı kaşıya gelecek. Final maçı 360 ve Lig Radyo'da naklen yayınlanacak.



Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda final zamanı geldi. Pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk defa tek devreli eliminasyon sistemine göre oynanan lig maçlarının ardından çeyrek final ve yarı finali geçen 2 takım kupaya ulaşmak için mücadele etme hakkı kazandı. Antalya'da oynanan ve erken final olarak nitelendirilen karşılaşmada ALG Spor'u penaltı atışları sonunda 2-1 yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile yarı finalde Fomget Gençlik Spor'u 1-0'lık sonuçla deviren Fatih Vatan Spor karşı kaşıya gelecek.

Tüm karşılaşmalarda olduğu gibi yine Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki final, 5 Mayıs tarihinde oynanacak, 360 ve Lig Radyo'da naklen yayınlanacak.

İşte Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu final eşlemesi:

5 MAYIS FİNAL

18.00 Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı – Fatih Vatan Spor

5 MAYIS 3.'lük Maçı

16.00 ALG Spor – Fomget Gençlik Spor