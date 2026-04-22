Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde 19. haftadan ertelenen Yüksekovaspor-Galatasaray GAİN karşılaşması da bugün oynandı. Yüksekovaspor sahasında 2-1 galip geldi.

Hakkarigücüspor ile Fatih Vatanspor arasında oynanması planlanan karşılaşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

25. hafta maçlarında bugün alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe ArsaVev-Çekmeköy Bilgidoğa: 11-0

Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Beşiktaş-1207 Antalyaspor: 7-0

Ünyespor-Prolift Giresun Sanayispor: 2-2

Bornova Hitabspor-Galatasaray GAİN: 0-3 (Hükmen)

Beylerbeyispor-Yüksekovaspor: 0-3 (Hükmen)

Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-ABB Fomget: 0-3 (Hükmen)