Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde 19. haftadan ertelenen Yüksekovaspor-Galatasaray GAİN karşılaşması da bugün oynandı. Yüksekovaspor sahasında 2-1 galip geldi.
Hakkarigücüspor ile Fatih Vatanspor arasında oynanması planlanan karşılaşma ise ileri bir tarihe ertelendi.
25. hafta maçlarında bugün alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe ArsaVev-Çekmeköy Bilgidoğa: 11-0
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Beşiktaş-1207 Antalyaspor: 7-0
Ünyespor-Prolift Giresun Sanayispor: 2-2
Bornova Hitabspor-Galatasaray GAİN: 0-3 (Hükmen)
Beylerbeyispor-Yüksekovaspor: 0-3 (Hükmen)
Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-ABB Fomget: 0-3 (Hükmen)