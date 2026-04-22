22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta tamamlandı
Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 25. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte birbirinden farklı skorlar dikkat çekti.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde 19. haftadan ertelenen Yüksekovaspor-Galatasaray GAİN karşılaşması da bugün oynandı. Yüksekovaspor sahasında 2-1 galip geldi.

Hakkarigücüspor ile Fatih Vatanspor arasında oynanması planlanan karşılaşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

25. hafta maçlarında bugün alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe ArsaVev-Çekmeköy Bilgidoğa: 11-0

Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Beşiktaş-1207 Antalyaspor: 7-0

Ünyespor-Prolift Giresun Sanayispor: 2-2

Bornova Hitabspor-Galatasaray GAİN: 0-3 (Hükmen)

Beylerbeyispor-Yüksekovaspor: 0-3 (Hükmen)

Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-ABB Fomget: 0-3 (Hükmen)

  • kadın futbol
  • maç skorları
  • kadınlar ligi

