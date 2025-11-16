Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. haftanın perdesi kapandı.

Ligde 9'da 9 yapan iki takımdan Galatasaray GAİN zirvede, Fenerbahçe arsaVev ise averajla ikinci sırada yer aldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe arsaVev-Yüksekovaspor: 1-0

Hakkarigücü-Trabzonspor: 1-2

Prolift Giresun Sanayispor-Galatasaray GAİN: 0-1

Ünyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-8

Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-1207 Antalyaspor: 0-3

Beşiktaş-Fatih Vatanspor: 2-0

NOT: Bornova Hitabspor, ligden çıkarıldı. Beylerbeyi ise üst üste iki maça çıkmadığı gerekçesiyle iki alt lige düşürüldü.