19 Aralık 2025 Cuma
Spor

Turkcell Süper Kupa'da organizasyon toplantısı yapıldı

Yeni formatıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa için organizasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenlik, biletleme ve müsabaka programına ilişkin konular ele alındı.

AA19 Aralık 2025 Cuma 21:08
Turkcell Süper Kupa'da organizasyon toplantısı yapıldı
Yeni formatıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Samsunspor kulüplerinin temsilcileri, il emniyet müdürlüğü, gençlik spor il müdürlüğü ve stadyumların yetkilileri ile TFF görevlileri katıldı.

Tribün dağılımı kura çekiminin de yapıldığı toplantıda güvenlik tedbirleri, bilet prosedürleri, müsabakalardan bir gün önce yapılacak olan basın toplantıları, antrenmanlar ve diğer hususlar konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Turkcell Süper Kupa 2025 yarı finallerinde 5 Ocak Pazartesi saat 20.30'da Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda, 6 Ocak Salı saat 20.30'da ise Fenerbahçe ile Samsunspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kazanan ekipler 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde mücadele edecek.

