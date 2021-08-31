Turkcell'in sosyal sorumluluk ve sağlıklı yaşamı buluşturan etkinliğinde geri sayım başladı

31 Ağustos 2021 Salı 11:11 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 11:11

TURKSPORU'nun ve eğitimin en büyük destekçisi Turkcell, GranFondo bisiklet yarışı serisi kapsamında sosyal sorumluluk yaklaşımlı etkinliklerini de devam ettiriyor. 5 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek olan serinin ikinci yarışında, pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönecek. Ayrıca yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.

www.turkcellgranfondo.com adresine girenler, sosyal sorumluluk bölümünden kendi sosyal medya hesapları için kart yaratıp bunu ücretsiz bir şekilde paylaşabilecek. Böylece hem çocukların eğitimi hem de okulların tadilatı için başlatılan kampanyaya destek olabilecek.

Bununla birlikte dünyaca ünlü efsane bisiklet yarışının heyecanını ülkemize taşıyan Turkcell, katılımcıları yarış alanına gelirken yanlarında elektronik atık getirmeye davet ediyor. Etkinlik alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıklardan elde edilecek gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.

'Pedallar eğitim için dönecek'

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar "Dünyaca ünlü GranFondo yol bisiklet yarışı serisini, İstanbul'dan sonra İzmir'de bisikletseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu yarış, bizim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bölgedeki birçok insan gibi çocuklar da yangından olumsuz etkilendi. Bu durumu en aza indirmek için onların eğitimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla; Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için dönecek. Herkesi, İzmir'in muhteşem kent atmosferi eşliğinde bisiklet binmeye ve yarışta yer almaya davet ediyoruz" dedi.

'Değişim için harekete geç'

Turkcell, Haziran ayında gerçekleşen Turkcell GranFondo İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin insan odaklı ve çevreye duyarlı lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendirerek etkinliğe farklı bir boyut kazandırmıştı. Bu kapsamda Turkcell, yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı "Değişim için harekete geç" mottosuyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı'ndan start alacak Turkcell GranFondo İzmir'de de yine tüm yarışmacılar ve Turkcell bisiklet takımı üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarışacak.

Turkcell GranFondo Serisi hakkında

Türk bisikletine yeni bir heyecan getiren Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı, geçtiğimiz Haziran ayında Beykoz Belediyesi'nin katkısıyla İstanbul'da düzenlenmişti. Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşen yarışta 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletsever pedal basmıştı. Serinin bu yılki ikinci etabında ise amatör ve profesyonel tüm bisikletseverler bu kez İzmir'de yarış heyecanını yaşayacak. İzmir Valiliği'nin desteğiyle İzmir'in muhteşem panoramasında gerçekleştirilecek Turkcell GranFondo İzmir yol bisikleti yarışı, 5 Eylül'de Konak Meydanı'ndan start alacak. İzmir Valiliği'nin desteğiyle kısa ve uzun parkur yarışlarının yapılacağı organizasyona 20'den fazla ülkeden binlerce sporsever katılacak. Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacaklar.

Tırmanışları yerine düzlükleriyle dikkat çeken Turkcell GranFondo İzmir'de farklı birçok kategoride dereceye girerek ödül kazanan yarışçılar belli olacak. Turkcell GranFondo İzmir, bedensel engelli sporcuların yanı sıra ilk kez çocuk bisikletseverlerin yarışına da sahne olacak.