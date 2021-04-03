Türker Arslan: Fenerbahçe'nin başvurusu TFF'nin arşivinde var

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 09:44

1959 öncesi futboldaki şampiyonluk tartışmaları sürüyor. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, "Biz bu konuda başvuru yapmadık." derken, dönemin Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, AKŞAM'a, şu bilgiyi verdi:

"2000-2006 yılları arasında verilmiş bir karar. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum. Yüzlerce karar aldık. TFF'nin arşivinde vardır. Mevcut başkan Nihat Özdemir de daha önce böyle bir başvurunun olduğunu beIN Sports'taki açıklamalarında söylemişti."

BİZE "KAYIT YOK" DEDİLER

Fenerbahçe TV'de kongre üyesi Bedri Baykam'ın, başvuruya ilişkin yaptığı basın toplantısı da ortaya çıktı. Ancak bu başvurular TFF tarafından muhatap kabul edilmedi. Tahkim'e gittiği iddia edilen başvuru konusunda bir belge paylaşılmadı.

Ankara Demirspor Başkanı Nuğman Yavuz ise "Haluk Ulusoy döneminde 2 kez TFF'ye başvuru yaptık. Federasyon resmi olarak bize bir geri dönüş yapmadı. Sözlü olarak Federasyon'un arşivinde böyle bir kayıt olmadığını söylediler. Yazılı olarak ret cevabı verselerdi Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaktık." şeklinde bilgi verdi.

Akşam