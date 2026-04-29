İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0696
  • EURO
    53,034
  • ALTIN
    6658.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Turkish Airlines Open 2026 Pro-Am Turnuvası tamamlandı! Şampiyon belli oldu...
Turkish Airlines Open 2026 Pro-Am Turnuvası tamamlandı! Şampiyon belli oldu...

Antalya Belek'te iki gün süren organizasyonda profesyonel ve amatör golfçüler aynı sahada mücadele ederken, turnuvayı Noyan 4 takımı zirvede tamamladı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
ABONE OL

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Pro-Am Golf Turnuvası, tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvanın ilk gününde 40 profesyonel ve 60 amatör golfçü mücadele etti.

Turnuvayı profesyonel golfçü Joe Dean ve Ricardo Gouveia birlikte oynayan Recep Turan, Mustafa Türker ve Yusuf Ali Rıza Tulpar'dan oluşan Noyan 4 takımı kazandı.

DP Dünya Turu oyuncularından Albin Bergstrom ve Jack Senor ile oynayan Zafer Türkoğlu, Necip Kaan Karayal, Özgür Cem Can'dan oluşan THY 2 takımı ikinci, Ross Fisher ve Ryan Peake ile oynayan ve Alec Anthony Gaze, Milan Sciranka, Nicolas Sciranka'dan oluşan Sciranka takımı üçüncü oldu.

Kazanan Noyan 4 takımı oyuncuları, kupanın yanı sıra Turkish Airlines'tan Avrupa gidiş-dönüş uçak bileti kazandı.

Turnuvada longest drive ödüllerini Ada Narin, Mac Boucher, Nearest to the Pin kupalarını ise Marina Kopfer ve Ramazan İnce aldı.

Dereceye giren takımlara ve özel ödül kazanan oyunculara kupaları Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan ve DP Dünya Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey tarafından verildi.

"Turkish Airlines Open 2026" golf turnuvası, 30 Nisan'da başlayacak.

  • turkish airlines open 2026
  • pro-am golf turnuvası
  • antalya

ÖNERİLEN VİDEO

Şehre inen domuz ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.