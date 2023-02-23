Türkiye: 10 - Letonya: 6

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın karşılaşacak Türkiye ile Letonya, 17. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım, ilk kez 1966'da hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu müsabakadan Letonya 83-63 galip ayrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Letonya arasındaki son randevu ise 25 Ağustos 2022'de gerçekleşti. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı ev sahibi takım 111-85 kazandı.
Türkiye, Letonya ile oynadığı 16 maçın 10'unda rakibine üstünlük kurarken, 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.