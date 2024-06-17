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Spor

Türkiye 12 yıl sonra Gürcistan ile karşı karşıya

EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, rakibiyle 12 yıl sonra kozlarını paylaşacak.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Türkiye 12 yıl sonra Gürcistan ile karşı karşıya
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

İLK MAÇ 2002'DE

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇLARI

Türkiye ile Gürcistan arasında daha önce oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
24.05.2012SalzburgÖzel3-1
07.02.2007TiflisÖzel0-1
30.03.2005TiflisDünya Kupası Elemeleri5-2
04.09.2004TrabzonDünya Kupası Elemeleri1-1
21.08.2002TrabzonÖzel3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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