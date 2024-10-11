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Spor

Türkiye, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Türkiye, 20 ülkenin ve yaklaşık 500 sporcunun katılacağı 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenecek turnuvaya ev sahibi olduğumuz için direkt olarak katılacağız.

11 Ekim 2024 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Türkiye, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
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Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından yürütülen Türkiye'deki futgolf faaliyetleri, tüm hızıyla devam ediyor. FGSD, Aralık ayında Antalya'nın Belek ilçesinde 20 ülkeden yaklaşık 500 futgolf oyuncusunu 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ağırlamaya hazırlanıyor. Bu turnuva, geniş katılım sayısı nedeniyle Avrupa futgolfünde de bir ilk olma özelliği taşıyor.

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ve turnuva, TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız kanallarından yayınlanacak.

BİR BÜYÜK ORGANİZASYON DA BODRUM'DA YAPILACAK

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası öncesi, 2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın yedinci etabı ise 10-13 Ekim 2024 tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Regnum Golf Club'ta Turkish Open 2024, 130'a yakın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek ve Avrupa Şampiyonası'nın organizasyon olarak mini bir provası olma niteliği taşıyan bu turnuvaya yabancı oyuncular da iştirak edecek.

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, APINOX Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor. Ayrıca, 2024 Futgolf Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları da Turkish Open 2024 kapsamında oynanacak.

SPONSORLAR FUTGOLFE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Turkish Open 2024'e tam 10 adet sponsoru bulunuyor. Acıbadem Sports, Bodrum Regnum Golf Club, APINOX, Braunshop.com.tr, Çizmeci Time, Lig Radyo, Netship, Phomo, Renk Matbaa, Ekotek turnuvanın destekçileri olarak yer alacak.

  • Futgolf Gençlik ve Spor Derneği
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