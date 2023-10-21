İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2. etap tamamlandı
Spor

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2. etap tamamlandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. etabı sona erdi. Turgay Orak'ı 4038 mağlup eden Tolgahan Kiraz finalin galibi oldu.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 00:39 - Güncelleme:
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2. etap tamamlandı
ABONE OL

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası erkekler 2. etap finalini Tolgahan Kiraz kazandı.

Şampiyonada erkekler 2. etap yarı finalinde Tayfun Taşdemir'i 40-35 mağlup eden Tolgahan Kiraz, finale yükseldi. Finalde Turgay Orak'ı da 40-38 mağlup eden Tolgahan Kiraz, bu etapta birincilik kupasının sahibi oldu.

Tayfun Taşdemir ile Temel Kaptan Bayramoğlu ise bu etabı 3. olarak tamamladılar.

Şampiyonada 31 Ekim-1 Kasım'da 3. etap karşılaşmaları yapılacak. Türkiye şampiyonu ise 2-5 Kasım'da oynanacak final etabının ardın belli olacak.

Şampiyonada ilk 4 sırayı alan sporcular, milli takıma seçilecek.

  • türkiye 3 bant bilardo şampiyonası
  • tolgahan kiraz
  • turgay orak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.