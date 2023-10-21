Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2. etap tamamlandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası erkekler 2. etap finalini Tolgahan Kiraz kazandı.

Şampiyonada erkekler 2. etap yarı finalinde Tayfun Taşdemir'i 40-35 mağlup eden Tolgahan Kiraz, finale yükseldi. Finalde Turgay Orak'ı da 40-38 mağlup eden Tolgahan Kiraz, bu etapta birincilik kupasının sahibi oldu.

Tayfun Taşdemir ile Temel Kaptan Bayramoğlu ise bu etabı 3. olarak tamamladılar.

Şampiyonada 31 Ekim-1 Kasım'da 3. etap karşılaşmaları yapılacak. Türkiye şampiyonu ise 2-5 Kasım'da oynanacak final etabının ardın belli olacak.

Şampiyonada ilk 4 sırayı alan sporcular, milli takıma seçilecek.