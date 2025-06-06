Türkiye, 5. kez ABD ile karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarınki rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti.



Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.



MİLLİ TAKIMIN TEK GALİBİYETİ RESMİ MAÇTA

Türkiye ile ABD arasında oynanan tek resmi maçı ay-yıldızlı ekip kazandı.

2003 yılında Konfederasyon Kupası kapsamında Fransa'nın St. Etienne kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin gollerini Tuncay Şanlı ve Okan Yılmaz kaydetti.



İLK MAÇ 1991'DE

A Milli Takım, ABD ile ilk maçını 4 Eylül 1991'de İstanbul'da oynadı.



Sepp Piontek yönetimindeki milli takım, hazırlık maçında ABD'yi İnönü Stadı'nda konuk etti ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeleni 30. dakikasında Erdal Keser'in golüyle öne geçen milliler, 83. dakikada Klopas'ın golüne engel olamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.



ABD'DEKİ İKİ MAÇI DA EV SAHİBİ KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, ABD ile son iki maçını deplasmanda oynadı ve bu iki özel karşılaşmayı da ev sahibi ekip galip tamamladı.

Philadelphia'da 29 Mayıs 2010'da oynanan maçı ABD 2-1 kazandı. Milli takım, 27. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da ABD ikinci yarıda Altidore ve Dempsey'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım, rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.



MAÇLAR

Türkiye ile ABD A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Organizasyon Sonuç 01.06.2014 New Jersey Özel 1-2 29.05.2010 Philadelphia Özel 1-2 19.06.2003 St. Etienne Konfederasyon Kupası 2-1 04.09.1991 İstanbul Özel 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.