Voleybolda FIVB Milletler Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, yarı finalde ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Amerika voleybol yarı final maçının tarihi

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



FIVB Milletler Ligi Türkiye-ABD voleybol yarı final maçı 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇINDAN NOTLAR

Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

TÜRKİYE: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İTALYA: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

Türkiye: 3- İtalya: 0