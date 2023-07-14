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Spor

Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol yarı final maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, çeyrek finalde son şampiyon İtalya İtalya'yı 3-0 yenerek maçı kazandı. Şimdi gözler Türkiye ABD voleybol maçına çevrildi. Peki, Türkiye-Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman? İşte Türkiye ABD voleybol maçının tarihii saati ve yayıncı kuruluş

14 Temmuz 2023 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol yarı final maçı hangi kanalda?
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Voleybolda FIVB Milletler Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, yarı finalde ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Amerika voleybol yarı final maçının tarihi

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Milletler Ligi Türkiye-ABD voleybol yarı final maçı 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇINDAN NOTLAR

Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

TÜRKİYE: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İTALYA: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

Türkiye: 3- İtalya: 0

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