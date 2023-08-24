Voleybolda CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecan hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları, gruptaki beşinci ve son maçında Almanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan 3-0 mağlup etti ve turnuvaya 4'te 4 ile başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile oynanacak son grup maçı öncesi liderliği garantiledi. Peki Türkiye Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Almanya voleybol maçının tarihi

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki beşinci maçında Almanya ile karşılaşacak.

24 Ağustos 2023 Perşembe günü Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Almanya - Türkiye voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI A MİLLİ TAKIM KADROSU



Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.