Türkiye Andorra maçı saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında H Grubu'nda Andorra'yı ağırlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, Andorra maçı öncesi son antrenmanını bugün yapacak. Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Türkiye Andorra maçı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak. İstanbul Beşiktaş Park’ta saat 21:45’te başlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Maç TRT1'den canlı yayımlanacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert (Sinan), Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan Can (Kaan) Hakan, Deniz Yusuf, Cenk (Kenan)

Aday kadro

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

TÜRKİYE İLE ANDORRA 3. KEZ RAKİP

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.