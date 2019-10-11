Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli maç için geri sayım bugün sona ererken A Milli Takım Arnavutluk ekibini konuk edecek. Türkiye Arnavutluk maçı öncesi takımlarda son durum netleşirken mücadelenin yayın akışı ile ilgili detaylar da belli oldu. Türkiye Arnavutluk maçı İstanbul'da Fenerbahçe'nin Ülker Stası'nda oynanacak. Türkiye gruptaki ilk 6 maçının 5'ini kazandı ve Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 15 puanla liderliği ele geçirdi. Fransa aynı puanla 2. sırada yer alırken, İzlanda 12 puanla 3. sıranın sahibi oldu. Türkiye Arnavutluk maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

METRO SEFERLERİNE MİLLİ MAÇ DÜZENLEMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Cuma akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile yapacağı maç dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Metro İstanbul'un işlettiği raylı sistem hatlarında seferler, 11 Ekim Cuma günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk maçı için yeniden düzenlendi.

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01.30'a kadar uzatıldı.