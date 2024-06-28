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Spor

Türkiye-Avusturya maçının hakemi belli oldu!

Türkiye'nin EURO 2024'te oynayacağı Avusturya maçının hakemi belli oldu.

28 Haziran 2024 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Türkiye-Avusturya maçının hakemi belli oldu!
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UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçının hakemini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2 Temmuz Salı günü Türkiye - Avusturya maçını 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği açıklandı.

44 yaşındaki hakem, EURO 2024'te Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.

"LANETLİ HAKEM"

Dias'ın yönetiminde 6 resmi maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İşte Türk takımlarının Dias'ın yönettiği maçlarda aldığı skorlar;

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

  • EURO 2024
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  • hakem

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