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Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Basketköy'ü ziyaret etti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindekiler, Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik Basketköy'ü ziyaret etti.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Basketköy'ü ziyaret etti
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Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, erkek ve kadın liglerinde mücadele eden takımların temsilcileri, eski milli basketbolcular Nilay Yiğit Kartaltepe, Şaziye İvegin Üner, Haluk Yıldırım, Muratcan Güler ve NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile depremzedelerle buluştu.

Depremzede ailelerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Hidayet Türkoğlu ve beraberindekiler, çocuklarla oyunlar oynayıp, hediye dağıttı.

Ziyaret kapsamında konteyner kente yerleşen ailelere TBF sponsorları spor malzemesi, ihtiyaç kolileri ve lojistik destek sağladı.

TÜRKOĞLU: "VERİLEN DESTEKLER GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN"

Hidayet Türkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ın ülke açısından uzun yıllar unutulmayacağını ve kalplerde derin yaralar bıraktığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bütün ülkenin bu süreçteki birlik beraberliği, verilen destekler gerçekten takdire şayan. Herkese ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Türkiye'nin her yerinden küçüklü büyüklü herkes bir şekilde bu bölgeye, buradaki halkımıza yardımcı olmak istedi. Biz de bu süreçte AFAD'la iş birliğimizi ilk günden beri sürdürerek gerek maddi, gerekse özellikle evlerini kaybeden vatandaşlarımızın barınma sürecine bir şekilde katkı sağlamak istedik. TBF olarak paydaşlarıyla birlikte kulüplerimiz, sporcularımız, antrenörlerimiz, sponsorlarımız burada. Hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz de buradaki çocuklarımızı basketbola bir şekilde özendirmek, federasyonun onlarla olduğunu unutturmamak, bu süreçte sosyalleşmelerini sağlamak için basketbol sahası da yapmak istedik. Bu anlamda da herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

TÜRKOĞLU, YETKİLİLERLE GÖRÜŞEREK, BURADA ÜZERLERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTTİ.

Milli basketbolcu Alperen Şengün de deprem olduğunda ABD'de bulunduğunu ama buradaymış gibi bu acıyı en derinden hissettiğini anlattı.

Bugün de böyle bir organizasyonda bulunduğu için heyecanlı olduğunu aktaran Şengül, "En azından çocukların yüzünü birazcık güldürebiliyorsak ne mutlu. Orada elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım, buradayken de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çocuklarımızın daha güzel, neşeli günler görmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise kendilerine bu imkanı sunan basketbol camiasına teşekkür etti.

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