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Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları sona erdi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçları bugün oynanan 2 müsabakayla tamamlandı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:07 - Güncelleme:
Türkiye Basketbol Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları sona erdi
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Gölbaşı Spor Salonu'nda Semt Yalovaspor'u ağırlayan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, ilk maçta 83-74 yenildiği rakibini bu kez 95-72 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Yarı finale yükselecek takım üçüncü maçta belirlenecek

Günün diğer maçında ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni Kurtdereli Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçta 96-65 yendiği ev sahibi ekibi bu maçta da 78-66'lık skorla mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, seriyi 2-0 yaparak yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Normal sezonu lider bitirerek doğrudan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Çağdaş Bodrumspor'un ardından yükselecek ikinci takım, play-off etabının ardından belli olacak.

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