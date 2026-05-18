  • Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off zamanı! İşte program...
Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off zamanı! İşte program...

Parmos Bordo BK ile Gaziantep Basketbol arasında oynanacak olan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi yarın başlayacak.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bordo BK ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği play-off final serisi yarın başlayacak.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Serinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo BK'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak.

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

21 Mayıs Perşembe:

19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

24 Mayıs Pazar:

19.00 Gaziantep Basketbol-Parmos Bordo BK (Karataş Şahinbey)

