Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa mücadelesiyle başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 25. haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın:
19.00 Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
12 Nisan Cumartesi:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Türk Telekom-Mersinspor (Ankara)
20.30 Galatasaray-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)
13 Nisan Pazar:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
14 Nisan Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)