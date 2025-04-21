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Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan çocuklara 23 Nisan hediyesi: ''Bisiklet Rotası'' dergisi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 27 Nisan-4 Mayıs'ta Antalya'dan İzmir'e 8 gün, 8 etapta 1.153 kilometrelik parkurda düzenlenecek olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu çocuklara anlatmak, bisikleti sevdirmek ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla özel bir dergi hazırladı.

21 Nisan 2025 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan çocuklara 23 Nisan hediyesi: ''Bisiklet Rotası'' dergisi
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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından çocuk gelişim uzmanlarına hazırlatılan "Bisiklet Rotası", Türkiye'nin önde gelen koleksiyonluk kart şirketi Mythos Cards tarafından basıldı. "Bisiklet Rotası" dergisi 25 bin adet basılarak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geçtiği şehirlerde yer alan ilkokullarda dağıtılacak.

BİSİKLET DÜNYASINI ANLATACAK

Bisikletin tarihi, bulmacalar, boyama sayfaları, eğlenceli yarışmalar, güvenli bisiklet sürüş kuralları, kelime oyunları, bisiklet temalı hikâyeleri gibi içerikleri ile "Bisiklet Rotası" çocuklara bisiklet dünyasını anlatacak. "Bisiklet Rotası"nın çevrimiçi versiyonuna aşağıda yer alan linkten ulaşıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz: https://www.tourofturkiye.org.tr/bisiklet-rotasi-dergisi

PEDAL ÇEVİR, KEŞFET, ÖĞREN

Öte yandan Mythos Cards, 2022 yılında 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupasını, dijital teknoloji NFT (Non-Fungible Token – Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında hazırladı. Böylece sadece Türkiye'de değil dünya bisiklet camiasında da bir ilke imza atıldı. Lider formalarını kazanan sporcular, genel klasman ödüllerini NFT formatında aldı.

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