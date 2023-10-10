Türkiye Bisiklet Turu'nda liderlik el değiştirdi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde zorlu bir tırmanışa sahne olan Fethiye-Babadağ etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabı geçildi.

Fethiye'de başlayan 104,1 kilometrelik parkurda bisikletçiler, 50. kilometre ile 68. kilometre arasında yaklaşık 1000 metrelik tırmanış yaptı. Ardından sıfıra inen sporcular, son 20 kilometrede yeniden 1937 metreye çıktı.

"Kraliçe" etabında son 18 kilometreye 2,5 saatte gelen bisikletçiler, zorlu tırmanış bölümünü 1 saatten fazla zamanda tamamladı. Mücadeleyi Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko 3.34.17'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

İkinci sırada 12 saniye farkla Almanya'nın Bora Hansgrohe takımından Ben Zwiehoff, üçüncü sırada ise 27 saniye farkla Astana'dan Kolombiyalı Harold Tejada geldi.

Bu zaferle Lutsenko, ilk 2 etabın galibi Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen ile 24 saniyelik zaman farkını kapatarak genel klasman liderliğini aldı.

İŞTE MAYO SAHİPLERİ

TUR 2023'te genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayo, Lutsenko'ya geçti.

Sprint liderinin giyeceği yeşil mayo Phillipsen'de kalırken, tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo da Lutsenko'nun oldu. Yarınki etapta Lutsenko turkuaz mayo giyeceği için kırmızı mayo Zwiehoff'un üstünde olacak.

Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo ise Almanya'nın Bike AID takımında yarışan Hollandalı Wesley Mol'da kaldı.