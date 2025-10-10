Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, yarın Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın resmi maçlarda dış sahada mağlup edemediği takımlar arasında Bulgaristan da yer alıyor. Deplasmanda oynanan 11 müsabakada Türkiye, 3 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. Milliler, bu kötü seriye son vererek kritik virajda hata yapmak istemiyor.

EN SON 20 YIL SONRA KAZANDILAR

İki takım bugüne kadar 19 resmi maçta karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, rakibine karşı 4 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Bulgaristan, Türkiye karşısındaki son galibiyeti ise 20 yıl öncesinde aldı. 17 Ağustos 2005'te, Hristo Stoichkov önderliğindeki ev sahibi takım, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

1925'TE TAKSİM'DE KUTLAMA

İki ülke arasındaki futbol rekabeti tam bir asır önce başladı. 10 Nisan 1925'te Türkler, İstanbul Taksim Meydanı'nda bir hazırlık maçında Bulgaristan'ı ağırladı. Türkiye, maçı 2-1 kazandı.