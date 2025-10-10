İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Türkiye, Bulgaristan'da bir ilk peşinde! Asırlık rekabette yeni sayfa zamanı

Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan'a konuk olacak Türkiye, rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 resmi maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. İki ülke arasındaki futbol rekabeti bir asra dayanırken, ay-yıldızlılar bu kez kötü seriye son vermek istiyor.

10 Ekim 2025 Cuma 08:37
Türkiye, Bulgaristan'da bir ilk peşinde! Asırlık rekabette yeni sayfa zamanı
Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, yarın Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın resmi maçlarda dış sahada mağlup edemediği takımlar arasında Bulgaristan da yer alıyor. Deplasmanda oynanan 11 müsabakada Türkiye, 3 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. Milliler, bu kötü seriye son vererek kritik virajda hata yapmak istemiyor.

EN SON 20 YIL SONRA KAZANDILAR

İki takım bugüne kadar 19 resmi maçta karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, rakibine karşı 4 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Bulgaristan, Türkiye karşısındaki son galibiyeti ise 20 yıl öncesinde aldı. 17 Ağustos 2005'te, Hristo Stoichkov önderliğindeki ev sahibi takım, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

1925'TE TAKSİM'DE KUTLAMA

İki ülke arasındaki futbol rekabeti tam bir asır önce başladı. 10 Nisan 1925'te Türkler, İstanbul Taksim Meydanı'nda bir hazırlık maçında Bulgaristan'ı ağırladı. Türkiye, maçı 2-1 kazandı.

