Türkiye Çekya basketbol maçı saat kaçta? Türkiye Çekya basketbol maçı hangi kanalda? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'ye mağlup olan A Milli Basketbol Takımı E Grubu'nda Çekya ile karşı karşıyaya gelecek. Türkiye Çekya karşısında galibiyet kazanması durumunda olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Türkiye Çekya basketbol maçına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE ÇEKYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye gruptaki son mücadelesine Çekya karşısında çıkacak. Bugün TSİ 11.30'da oynanacak karşılaşma, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.

E GRUBU PUAN DURUMU

1- ABD - 4 PUAN

2 TÜRKİYE - 3 PUAN

3- ÇEKYA - 3 PUAN

4- JAPONYA - 2 PUAN

Bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avust

POTADA 991. MİLLİ SINAV

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile kritik mücadeleye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 991. maçı oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.