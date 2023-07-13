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Spor

Türkiye, Çekya'yı rahat geçti

26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya'yı 92-73 mağlup etti.

13 Temmuz 2023 Perşembe 22:47 - Güncelleme:
Türkiye, Çekya'yı rahat geçti
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18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyondaki ilk maçında Türkiye, Çekya'yı 92-73 yendi.

26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'ndaki ilk maçında Türkiye, Çekya'yı 92-73 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyonda ilk müsabakalar oynandı.

Genç milliler, Çekya'yı 92-73 mağlup etti. Diğer müsabakada ise Belçika, Bulgaristan'ı 85-81 yendi.

Turnuvaya Cuma günü oynanacak Belçika-Türkiye ve Çekya-Bulgaristan maçlarıyla devam edilecek.

  • Turgut Atakol Basketbol Turnuvası
  • Türkiye Çekya maçı
  • Uluslararası spor etkinlikleri

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