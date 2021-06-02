Türkiye Çin'i devirdi 6'da 6 ile yola devam etti

Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.
SALON: Rimini
HAKEMLER: Anderson Caçador (Brazilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.)
ÇİN: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao, Li Lin (L), (Mengjie Wang (L), Liu Xiaotong)
TÜRKİYE: Naz, Meliha, Kübra, Ebrar, Hande, Eda, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Meryem)
SETLER: 15-25, 23–25, 21-25
SÜRE: 1 saat 36 dk