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Spor

Türkiye Çin'i devirdi 6'da 6 ile yola devam etti

İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6'ncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 19:29 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 19:29
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Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.

SALON: Rimini

HAKEMLER: Anderson Caçador (Brazilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.)

ÇİN: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao, Li Lin (L), (Mengjie Wang (L), Liu Xiaotong)

TÜRKİYE: Naz, Meliha, Kübra, Ebrar, Hande, Eda, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Meryem)

SETLER: 15-25, 23–25, 21-25

SÜRE: 1 saat 36 dk

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