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Spor

Türkiye, Curling'de Brezilya'yı farklı devirdi: 12-2

Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Elemeleri'nde Türkiye, Brezilya'yı 12-2 mağlup etti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:43
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Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Brezilya'yı 12-2 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenene organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Sabah seansı müsabakalarının kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip, Brezilya karşısında maçtan 12-2 galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Kadın Curling Milli Takımı, akşam saatlerinde Avusturya ile ikinci maçına çıkacak.

Günün ilk seansında yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Erkekler

Avusturya: 13 - Nijerya: 4

Finlandiya: 6 - Macaristan: 5

Kadınlar

Macaristan: 13 - Kazakistan: 4

Letonya: 12 - Slovenya: 3

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