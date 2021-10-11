Türkiye, Curling'de Brezilya'yı farklı devirdi: 12-2

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, kadınlarda Brezilya'yı 12-2 mağlup etti.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenene organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Sabah seansı müsabakalarının kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip, Brezilya karşısında maçtan 12-2 galip ayrılmayı başardı.
Türkiye Kadın Curling Milli Takımı, akşam saatlerinde Avusturya ile ikinci maçına çıkacak.
Günün ilk seansında yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
Erkekler
Avusturya: 13 - Nijerya: 4
Finlandiya: 6 - Macaristan: 5
Kadınlar
Macaristan: 13 - Kazakistan: 4
Letonya: 12 - Slovenya: 3