İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,461
  • EURO
    51,2939
  • ALTIN
    6473.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Dart Şampiyonası'nda heyecan Erzincan'da devam ediyor
Türkiye Dart Şampiyonası'nda heyecan Erzincan'da devam ediyor

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı.

AA27 Mart 2026 Cuma 18:59
ABONE OL

Yaşar Erkan Merkez Spor Salonu'nda başlayan organizasyona 18 ilden 700 sporcu katılıyor. Sporcular; yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, şampiyonanın isminin Şehit Eren Bülbül olmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Bu coğrafyada gazisine ve şehidine sahip çıkan başka bir milletin olmadığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz geçmişi unutmadan geleceğe yön veren bir millet olmalıyız. Yani 'Kökü mazide olan bir atiyim' diyor şair. İnşallah sizler bir ayağınız kendi topraklarınızda, milli ve manevi değerlerle bezenmiş gençler olacaksınız, diğer taraftan da dünyanın bütün gelişimine, değişimine ayak uyduracaksınız. Ben federasyon başkanımızla da konuştum, inşallah daha büyük organizasyonları Erzincan'da yapacağız. Bu bereketli topraklardan inşallah sizlerin yanınızda yürümek üzere nice milli sporcular yetiştireceğiz."

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ise şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyerek, "Bugün burada ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular, hem centilmence yarışacak hem de dostluklarını geliştireceklerdir. İnanıyorum ki bu önemli organizasyon, rekabetin yanında dostluğun geliştiği, kalıcı izler bıraktığı ve centilmence yarışların sergilendiği bir müsabaka olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, TBBDF Başkanı Bayazıtlı, TBBDF Onursal Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyon, 29 Mart'ta sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.