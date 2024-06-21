Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMAYA ÖNEM VERMİYORLAR"

Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Martinez, "Türkiye, Çalhanoğlu gibi deneyimli bir oyuncuya sahip. Montella çok iyi bir sistem kurmuş, çok genç ve çok koşan bir takım. Gürcistan maçında Türk taraftarların desteğini gördük, o desteği arkalarına aldıklarında bizim maçı dengede tutmamız gerekiyor. Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar. Onlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Arda Güler'in performansına değinen Martinez, "Arda Güler son yıllarda çok iyi işler yapan bir oyuncu. Montella çok iyi bir takım yaratmış. Arda Güler'in oyunu Türkiye'nin güçlü oyunu için önemli olacaktır ama bunlara önlem aldık. Türkiye'nin de bizim de 3 puanımız var, iki takımın da kazanarak gruptan çıkmak zorunda olduğunu bir maça çıkacağız." dedi.

RONALDO İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMA

"Suudi Arabistan Ligi'ne baktığımızda maç yoğunluğu çok düşük, Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'nda yer alabilmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Önümüzde de çok güçlü bir Türk taraftar atmosferi olacak. Bu kadar fazla turnuvada yer almış bir oyuncuyu 'Neden çağırdınız?' gibi bir soru sorulmasını anlamıyorum. Türkiye'ye karşı kolay bir maç beklemiyorum" ifadelerini kullandı.