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Spor

Türkiye deplasmanda galip!

2025 Avrupa Şampiyonası Eleme karşılaşmasında Türkiye, konuk olduğu İzlanda'yı 72-65 mağlup etti. Potanın Perileri adına maçın en skorer ismi 17 sayıyla Kuanitra Holingsvorth oldu.

13 Kasım 2023 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Türkiye deplasmanda galip!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İzlanda'yı 72-65 yendi.

Türkiye grupta 2'de 2 yaptı. İzlanda ise 2. karşılaşmasını da kaybetti.

Salon: Ithrottamidstod Asvellir

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Patrick Müller (Almanya), Sara Mansson (İsveç)

İzlanda: Jonsdottir 5, Alexandersdottir 10, Agustsdottir 20, Sigurdardottir 2, Benonysdottir 11, Sverrisdottir 6, Saevarsdottir 6, Grimsdottir 2, Gunnarsdottir 1, Falsdottir 2, Svansdottir

Türkiye: Alperi Onar 8, Olcay Çakır 4, Ayşe Cora 11, Tilbe Şenyürek 10, Hollingsvorth 17, Elif Bayram 5, Derin Yaya 3, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 3, Meltem Yıldızhan, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 17-20

Devre: 26-39

3. Periyot: 50-57

Beş faulle oyundan çıkan: 35:57 Jonsdottir (İzlanda)

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