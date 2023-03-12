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Spor

Türkiye, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

AA12 Mart 2023 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Türkiye, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
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Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım Viersen şehrindeki şampiyonada çeyrek finalde Yunanistan'la karşılaştı.

Yunanistan ile penaltılara kalan milli bilardocular, penaltı setini 15-7 alarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Türkiye, yarı finalde yarın Hollanda ile TSİ 12.00'de karşılaşacak.

  • Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası
  • semih saygıner
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