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Spor

Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na yenilgiyle başladı

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Erkekler Hentbol Takımı ilk karşılaşmasında İran'a 26-20 yenildi.

DHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
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Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'a 26-20 mağlup oldu.

Konya'da gerçekleştirilen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, grup karşılaşmasında İran ile mücadele etti. İlk yarıyı 11-9 geride kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 26-20 kaybetti. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci karşılaşmasını 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile oynayacak.

Öte yandan grubun diğer maçında Katar, Fas'ı 22-20 yendi.

  • Türkiye Erkekler Hentbol Takımı
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