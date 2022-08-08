Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na yenilgiyle başladı

Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'a 26-20 mağlup oldu.

Konya'da gerçekleştirilen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, grup karşılaşmasında İran ile mücadele etti. İlk yarıyı 11-9 geride kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 26-20 kaybetti. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci karşılaşmasını 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile oynayacak.

Öte yandan grubun diğer maçında Katar, Fas'ı 22-20 yendi.