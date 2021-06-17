İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2021 Perşembe / 7 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7253
  • EURO
    10,4087
  • ALTIN
    496.445
  • BIST100
    1414.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya engelini aşamadı
Spor

Türkiye, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya engelini aşamadı

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımı, ilk maçında karşılaştığı Slovenya'ya 72-47'lik skorla kaybetti. Milliler grubundaki ikinci maçında yarın Bosna Hersek ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 13.00'te başlayacak.

17 Haziran 2021 Perşembe 22:28 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 22:28
ABONE OL

Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Milliler, Slovenya karşısında ilk yarıyı 36-27 geride tamamladı.

A Kadın Milli Takımı'nda Kuanitra Holingsvorth 16, Olcay Çakır Turgut 8 ve Pelin Derya Bilgiç 7 sayı kaydetti. Slovenya'da ise Eva Lisec 17 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

SALON: Rhenus

HAKEMLER: Maj Kazuko Forsber (Danimarka), Andrei Sharapa (Belarus), Marek Kukelcik (Slovakya)

SLOVENYA: Evans 8, Friskovec 12, Lisec 17, Oblak 14, Prezelj 6, Baric 6, Jakovina 3, Kroselj 4, Senicar, Trebec 2, Debeljak, Gorsic

TÜRKİYE: Pelin Derya Bilgiç 7, Olcay Çakır Turgut 8, Tuğçe Canıtez 5, Hollingsworth 16, Meltem Yıldızhan 2, Melis Gülcan 2, Şerife Alperi Onar, Bahar Çağlar Ökten 5, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun

1. PERİYOT: 19-16

DEVRE: 36-27

3. PERİYOT: 53-42

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.