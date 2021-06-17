Türkiye, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya engelini aşamadı

Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Milliler, Slovenya karşısında ilk yarıyı 36-27 geride tamamladı.
A Kadın Milli Takımı'nda Kuanitra Holingsvorth 16, Olcay Çakır Turgut 8 ve Pelin Derya Bilgiç 7 sayı kaydetti. Slovenya'da ise Eva Lisec 17 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
SALON: Rhenus
HAKEMLER: Maj Kazuko Forsber (Danimarka), Andrei Sharapa (Belarus), Marek Kukelcik (Slovakya)
SLOVENYA: Evans 8, Friskovec 12, Lisec 17, Oblak 14, Prezelj 6, Baric 6, Jakovina 3, Kroselj 4, Senicar, Trebec 2, Debeljak, Gorsic
TÜRKİYE: Pelin Derya Bilgiç 7, Olcay Çakır Turgut 8, Tuğçe Canıtez 5, Hollingsworth 16, Meltem Yıldızhan 2, Melis Gülcan 2, Şerife Alperi Onar, Bahar Çağlar Ökten 5, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun
1. PERİYOT: 19-16
DEVRE: 36-27
3. PERİYOT: 53-42