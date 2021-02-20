İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda
Spor

Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda

Basketbol A Milli Erkek Takımı, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 22:19 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:19
ABONE OL

Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda mücadele etti. Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveç'i 88-80'lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57'lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.