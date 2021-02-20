Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda

DHA 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:19 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:19

Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda mücadele etti. Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveç'i 88-80'lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57'lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak.