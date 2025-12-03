İSTANBUL 16°C / 7°C
Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ''güç sıralamasında'' ilk sırada

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 'güç sıralamasında' birinci basamağa yükseldi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
FIBA'nın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımında Türkiye, Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma yolunda Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden ülkeler arasındaki güç sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Almanya, Yunanistan, Sırbistan ve İspanya takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında pazar günü İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

