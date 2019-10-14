Türkiye Fransa maçı saat kaçta? Fransa Türkiye milli maç hangi kanalda canlı izlenebilecek? gibi soruların yanıtları Türk futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H Grubu'nda 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet alan A Milli Takımımız, en kritik sınavını Fransa karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ise ikinci sırada yer alıyor. Fransa'dan alacağımız 3 puan bizi zirvenin tek sahibi yapacak. Türkiye Fransa maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda TSİ 21.45'te Fransa ile Paris'te karşılaşacak.

FRANSA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Karşılaşmada Felix Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Sissoko, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Giroud

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Hakan, Yusuf, İrfancan, Ozan, Burak, Cenk

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

MİLLİ TAKIMIN 96 YILLIK TARİHİ

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.