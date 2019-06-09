Türkiye Fransa puan durumu nedir? Türkiye Fransa puan durumu Euro 2020 H grubu kaçıncı sırada?

'Türkiye puan durumu kaçıncı sırada? Türkiye EURO 2020 H Grubu puan sırası kaç oldu?’ sorularına futbol severler yanıt aramaya devam ediyor. 90 dakika boyunca kontrolü elinde tutan A Milli Futbol Takımımız, Fransa’yı adeta şoke etti. A Milli Futbol Takımımızın Fransa’yı Konya’da 2-0’lık bir skorla devirmesi sonrası 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubunda işler değişti. Hiç beklemediği bir mağlubiyet alan Fransa’nın liderliği Türkiye’ye kaptırması sonucu tüm planları altüst oldu. Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in golleriyle Fransızları deviren A Milli Futbol Takımımız Türkiye’ye büyük bir heyecan yaşattı. Grubun diğer maçlarında İzlanda Arnavutluk’u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra’yı 1-0 yendi. A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte gözler puan durumuna çevrildi. Türkiye'nin son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenmesi futbol dünyasında da şaşırttı. İşte Türkiye puan durumu sırası ve Türkiye EURO 2020 eleme grubundaki yeri…

TÜRKİYE EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu Fransa'ydı. Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı maçta Horozlar'ı, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yapıp puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, Fransa'yı tarihinde ilk kez devirmeyi de başardı.

Milliler maça çok etkili başladı. 30. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı. 40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0. 43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

Milliler, ikinci yarıya da hızlı girdi. Fransa'ya nefes aldırmayan ay-yıldızlılar, 54'te 3. gole yaklaştı. Kenan'ın sol kanatta Pavard ve Varane'a yaptığı baskı sonuç verirken ceza sahasında buluşan Burak'ın vuruşunu ise Lloris kornere çeldi! 69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mahmut sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı ama Lloris topu güçlükle kornere çeldi. Kaman sürede skoru koruyan Milli Takım, 2-0 kazanarak tarihi bir zafer elde etti.

İşte H grubunda oluşan puan durumu;

Türkiye - 9 puan

Fransa - 6 puan

İzlanda - 6 puan

Arnavutluk - 3 puan

Moldova - 3 puan

Andorra - 0 puan

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye

7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye