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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 kulübü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü takımlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:35 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, 4 kulübü PFDK'ya sevk etti
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Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü maçında, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk eden TFF, Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor maçında, Trabzonspor'un da Bitexen Giresunspor maçında "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline sevkini gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nü, Galatasaray maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "usülsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle kurula sevk eden TFF, ayrıca Yukatel Kayserispor oyuncusu Yaw Ackah'ı ise VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderdi.

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